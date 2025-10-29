Hakemlerin ardından sıra futbolcularda... Bahis operasyonunda yeni perde!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.10.2025 16:16:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 152 hakemi bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etmişti. İddiaya göre TFF, futbolcuları da PFDK'ye sevk edecek.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabının olduğunu, 152'sinin ise aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından 152 hakem PFDK'ye sevk edildi. Bu hakemler arasında Zorbay Küçük'ün de yer alması dikkat çekti.

SIRA FUTBOLCULARDA

HT Spor'un haberine göre, hakemlerin PFDK'ye sevk edilmesinin ardından gözler futbolculara çevrildi.

Yargı süreci devam ederken bahis skandalında 3700 faal futbolcunun da yer aldığı gündeme geldi. Bu futbolcuların da PFDK'ye sevk edilmesi bekleniyor.

Futbolcularla ilgili sevkler için gözler gelecek haftaya çevrildi. Sevklerin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Galatasaray, resmi hesabından bahis skandalları hakkında açıklama yayımladı.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'ye bilgi verdiği kaydedildi. İddiaya göre UEFA, 152 hakemin aktif bir şekilde bahis oynaması konusunda soruşturma açmaya hazırlanıyor.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun bahis hesabı açmasının sebebi ortaya çıktı.