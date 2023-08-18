Hakim Ziyech, Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:25

Güncelleme: 18.08.2023 - 17:25

Galatasaray, Hakim Ziyech'i İstanbul'a getiriyor. Sarı-kırmızılı takım, Londra'daki sağlık kontrollerinde sıkıntı çıkmayan Faslı yıldızı bu gece (cuma) İstanbul'a getirecek.

Ziyech, İstanbul'a gelmesinin ardından sponsor hastanede de sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.

Galatasaray, Ajax'tan 2020 yılında 40 milyon Euro bonservisle Chelsea'ya transfer olan Ziyech için Londra ekibine bonuslarla birlikte 1 milyon Euro ödeyecek. Ziyech, Galatasaray'dan yıllık 4.5 milyon euro alacak.