Hakim Ziyech ile Davinson Sanchez iyileşti mi? Okan Buruk yanıtladı!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:43

Güncelleme: 10.12.2023 - 11:43

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 12 Aralık’ta Danimarka’da Kopenhag ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başladı.

Davinson Sanchez

ZİYECH VE SANCHEZ OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Okan Buruk; sakat oyuncularla ilgili yaptığı açıklamada, “Ziyech ve Sanchez’i önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Pazar (bugün) günkü idman, bize yolumuzu gösterecek. İki oyuncu da Kopenhag maçında oynamak istiyor” dedi.

Sarı-Kırmızılılar, zorlu maçın hazırlıklarına pazar günü yapacağı çalışma ile devam edecek.

