Hakim Ziyech ile Davinson Sanchez iyileşti mi? Okan Buruk yanıtladı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. hafta maçında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk, sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ile Davinson Sanchez'in Parken Stadı'nda oynanacak mücadelede forma giyme ihtimali hakkında konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 11:43
Hakim Ziyech ile Davinson Sanchez iyileşti mi? Okan Buruk yanıtladı!
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda 12 Aralık’ta Danimarka’da Kopenhag ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına dün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde başladı.

Davinson Sanchez

ZİYECH VE SANCHEZ OYNAYACAK MI?

Teknik direktör Okan Buruk; sakat oyuncularla ilgili yaptığı açıklamada, “Ziyech ve Sanchez’i önümüzdeki günlerde daha net göreceğiz. Pazar (bugün) günkü idman, bize yolumuzu gösterecek. İki oyuncu da Kopenhag maçında oynamak istiyor” dedi.

Sarı-Kırmızılılar, zorlu maçın hazırlıklarına pazar günü yapacağı çalışma ile devam edecek.


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