Hakim Ziyech: 'Şanslarımızı tükettik'

Yayınlanma: 11.11.2023 - 21:33

Güncelleme: 11.11.2023 - 21:33

Hakim Ziyech, Galatasaray'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

Hakim Ziyech yaptığı açıklamada, "Açıkçası bugün tüm şanslarımızı tükettik. 3-4 gol pozisyonumuz vardı, atamadık. Atsak farklı olabilirdi." dedi.

Ayrıca, "Onlar 2 gol attılar. Seçimlerimizi iyi yaparsak, fırsatları iyi değerlendirirsek gol atabiliriz." ifadelerini kullandı.