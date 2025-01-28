Galatasaray'da yol ayrımı: Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oluyor!
Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Nasr'ın Galatasaray forması giyen 31 yaşındaki Faslı oyuncu Hakim Ziyech'i kadrosuna katacağı ileri sürüldü.
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen futbolculardan Hakim Ziyech sarı-kırmızılılardan ayrılmaya yakın.
TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın (çarşamba) resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.
34 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Galatasaray'a 2023/24 sezonunda imza atan Hakim Ziyech toplamda 34 maçta süre aldı.
Ziyech, sarı-kırmızılı formayla 8 gol ve 5 asist kaydetti. Faslı oyuncu, Galatasaray'da Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Ziyech kariyerinde daha önce Chelsea, Ajax, Twente ve Heerenveen formalarını da giymişti.
Etiketler: #Hakim Ziyech #Al-Nasr #galatasaray #transfer
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