Galatasaray'da yol ayrımı: Hakim Ziyech'in yeni takımı belli oluyor!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:37

Güncelleme: 28.01.2025 - 15:37

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen futbolculardan Hakim Ziyech sarı-kırmızılılardan ayrılmaya yakın.

TRT Spor'da yer alan haberde Hakim Ziyech'in Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Nasr'a transfer olmaya hazırlandığı ve yarın (çarşamba) resmi sözleşmeye imza atmak için Dubai'ye gideceği belirtildi.

34 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Galatasaray'a 2023/24 sezonunda imza atan Hakim Ziyech toplamda 34 maçta süre aldı.

Ziyech, sarı-kırmızılı formayla 8 gol ve 5 asist kaydetti. Faslı oyuncu, Galatasaray'da Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Ziyech kariyerinde daha önce Chelsea, Ajax, Twente ve Heerenveen formalarını da giymişti.