Hakim Ziyech transferinde ters köşe!

Yayınlanma: 26.01.2025 - 12:20

Güncelleme: 26.01.2025 - 12:20

Galatasaray gözden çıkardığı Hakim Ziyech ile sözleşme feshi için görüşmelerine devam ediyor.

Ziyech, sarı-kırmızılılardan alacaklarını isterken oyuncuyla pazarlıklar sürüyor.

Bir yandan kendisine takım da arayan Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh ile anlaşma sağladığı belirtilmişti.

Ziyech'in Galatasaray'la anlaşmasının ardından Al-Fateh'e imza atacağı öne sürülüyordu ancak Faslı yıldızda sıcak bir gelişme yaşandı.

AL-NASR İLE TEMAS HALİNDE

NTV Spor'un Hollanda kaynaklı haberlerden aktardığına göre Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al-Nasr ile temas halinde.

Al-Nasr Teknik Direktörü Alfred Schreuder'in, Twente'den eski öğrencisi olan Hakim Ziyech'i takımında görmeyi çok istediği haber detayında yer aldı.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hakim Ziyech bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabildi.