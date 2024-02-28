Halaand ve Kevin De Bruyne'den resital!
İngiltere FA Cup karşılaşmasında Manchester City deplasmanda Luton Town'ı 6-2 yendi. Erling Haaland, 5 gol attı, Norveçli yıldızın 5 golünün 4'ünde asist Kevin De Bruyne'den geldi.
İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Manchester City deplasmanda konuk olduğu Luton Town'ı 6-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
Manchester City, 3, 18 ve 40. dakikalarda Erling Haaland'ın attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Norveçli futbolcunun bu gollerinde asistler Kevin De Bruyne'den geldi. Luton Town, 45. dakikada Jordan Clark ile skoru 3-1'e getirdi. Clark'ın bu golünde asisti Ross Barkley yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Luton Town'da ilk golü atan Clark, 52'de bir kez daha sahneye çıktı ve skor 3-2 oldu. Ev sahibi ekipte bu golde de asisti Barkley yaptı.
Manchester City, 55 ve 58'de durumu Haaland ile durumu 5-2'ye taşıdı. Haaland'ın 55'teki golünde asisti yapan Kevin De Bruyne karşılaşmayı 4 asistle tamamladı.
Karşılaşmada son sözü 72. dakikada Manchester City'den Mateo Kovacic söyledi ve Pep Guardiola'nın ekibi sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Manchester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.
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