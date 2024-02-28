Halaand ve Kevin De Bruyne'den resital!

İngiltere FA Cup karşılaşmasında Manchester City deplasmanda Luton Town'ı 6-2 yendi. Erling Haaland, 5 gol attı, Norveçli yıldızın 5 golünün 4'ünde asist Kevin De Bruyne'den geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 09:20
Halaand ve Kevin De Bruyne'den resital!
Abone Ol google-news

İngiltere FA Cup 5. tur karşılaşmasında Manchester City deplasmanda konuk olduğu Luton Town'ı 6-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Manchester City, 3, 18 ve 40. dakikalarda Erling Haaland'ın attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. Norveçli futbolcunun bu gollerinde asistler Kevin De Bruyne'den geldi. Luton Town, 45. dakikada Jordan Clark ile skoru 3-1'e getirdi. Clark'ın bu golünde asisti Ross Barkley yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City'nin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Luton Town'da ilk golü atan Clark, 52'de bir kez daha sahneye çıktı ve skor 3-2 oldu. Ev sahibi ekipte bu golde de asisti Barkley yaptı.

Manchester City, 55 ve 58'de durumu Haaland ile durumu 5-2'ye taşıdı. Haaland'ın 55'teki golünde asisti yapan Kevin De Bruyne karşılaşmayı 4 asistle tamamladı.

Karşılaşmada son sözü 72. dakikada Manchester City'den Mateo Kovacic söyledi ve Pep Guardiola'nın ekibi sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Manchester City'nin bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.


Manchester City haberleri Luton Town FC haberleri İngiltere FA Cup haberleri

İlgili Haberler

Spor yazarları MKE Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı: 'Manchester City, Liverpool gibi'

Spor yazarları MKE Ankaragücü - Galatasaray maçını yorumladı: 'Manchester City, Liverpool gibi'
Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City'ye tek gol yetti!

Erling Haaland tarihe geçti: Manchester City'ye tek gol yetti!
Manchester City'den zirve yolunda kritik galibiyet!

Manchester City'den zirve yolunda kritik galibiyet!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mide ağrısıyla gittiği hastanede gerçeği öğrenince şoke oldu

Mide ağrısıyla gittiği hastanede gerçeği öğrenince şoke oldu
DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?

DEM Parti Bitlis adayını değiştirdi… Yeni aday Faruk İşlek kimdir?
Kızılcık Şerbeti’nin yeni 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan bu hafta diziye katılıyor

Kızılcık Şerbeti’nin yeni 'Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan bu hafta diziye katılıyor
Naci Görür’den Gemlik fayı uyarısı

Naci Görür’den Gemlik fayı uyarısı
Lezzet şöleni başlıyor: Pratik Köstebek Pasta tarifi!

Lezzet şöleni başlıyor: Pratik Köstebek Pasta tarifi!
Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 28 Şubat 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti! Ankaragücü 3-0 Fenerbahçe
Chalet stili dekorasyon nedir? Püf noktaları nelerdir? Doğal ve şık bir dağ evi atmosferi yaratın…

Chalet stili dekorasyon nedir? Püf noktaları nelerdir? Doğal ve şık bir dağ evi atmosferi yaratın…