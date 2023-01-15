Haliç Derbisi'nde tribün karıştı: 25 gözaltı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 20:03

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 20:03

Spor Toto Süper Lig'in 19. Haftası'nda Kasımpaşa Spor Kulübü ile Karagümrük Spor Kulübü arasında İstanbul'da oynanan maçta kavga çıktı. Yaklaşık 40 Eyüpspor taraftarı, Haliç Derbisi'nde Kasımpaşa'yı desteklemek için maça geldi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre tribünde Kasımpaşa ile Eyüpspor taraftarları arasında kavga çıktı.

TARAFTARLAR KORKULUKLARA TIRMANMAYA ÇALIŞTI

Kavgaya çevik kuvvet polisleri hemen müdahale etti. Eyüpspor taraftarları için önce tribünde tampon bölge oluşturuldu. Kavga dakikalarca devam etti. Bazı taraftarlar stadın dışarısına çıkabilmek için demir korkuluklara tırmanmaya çalıştı.

Tribünde iki kulübün taraftarlarının arasına çevik kuvvet polisleri yerleştirildi. İki kulübün taraftarı yaklaşık 25 kişi gözaltına alındı.