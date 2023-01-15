Haliç Derbisi'nde kazanan yok: Kasımpaşa 2-2 Fatih Karagümrük

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 18:38

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 18:38

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Haliç Derbisi'nde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ın 30. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Fatih Karagümrük, 51. dakikada Ibrahim Dresevic ile eşitliği sağladı. Andre Pirlo'nun ekibinde Fabio Borini, 61. dakikada durumu 2-1'e getirdi.

KARAGÜMRÜK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Kasımpaşa, uzatma dakikalarında Stephane Bahoken ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 21, Kasımpaşa ise 19 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.