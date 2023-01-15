Haliç Derbisi'nde kazanan yok: Kasımpaşa 2-2 Fatih Karagümrük
Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşma 2-2 ile sonuçlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Haliç Derbisi'nde Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Kasımpaşa, Florent Hadergjonaj'ın 30. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Fatih Karagümrük, 51. dakikada Ibrahim Dresevic ile eşitliği sağladı. Andre Pirlo'nun ekibinde Fabio Borini, 61. dakikada durumu 2-1'e getirdi.
KARAGÜMRÜK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Kasımpaşa, uzatma dakikalarında Stephane Bahoken ile bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 21, Kasımpaşa ise 19 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
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