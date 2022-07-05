Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar hangi takıma taransfer oldu?

Göztepe’nin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar hangi takıma transfer oldu? Halil Akbunar'ın eşi kim?

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 16:09
Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar hangi takıma taransfer oldu?
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9 Kasım 1993 İzmir doğumlu olan Halil Akbunar futbola Balçova İdman Yurdu'nda başladı. 2010 yılında Antalyaspor altyapısına transfer oldu. Antalyaspor'da filiz lisansını alıp Göztepe altyapısına transfer olan Halil, 2011-2012 sezonunda profesyonel oldu.

Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig’de mücadele eden Halil Akbunar, 2 şampiyonluk yaşadı. Halil, 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de zirve sevinci yaşarken, 2016-2017'de 1'inci Lig Play-Off finalinde Göztepe ile Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de son 5 sezondur Göztepe formasını istikrarlı bir şekilde giyen Halil, 2 defa da A Milli Takım'da görev aldı. Geçen sezon Göztepe'de 32 Süper Lig maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol atıp, 4 de asist yaptı.

HALİL AKBUNAR HANGİ TAKIMA TARANSFER OLDU?

Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar resmen Belçika ekibi 'nun oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu deneyimli kanat oyuncusu dün Belçika'ya giderek Westerlo ile sözleşme imzaladı. Takımla ilk idmanına çıkan Halil'in 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşmeye imza attığı kaydedildi.


HALİL AKBUNAR'IN EŞİ KİM?

2016 yılında Gülçin Kabaş ile evlensi. Bu evlilikten 2017 yılında Ela adında bir kızı oldu.


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