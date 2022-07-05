Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar hangi takıma taransfer oldu?
Göztepe’nin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar kimdir? Halil Akbunar hangi takıma transfer oldu? Halil Akbunar'ın eşi kim?
9 Kasım 1993 İzmir doğumlu olan Halil Akbunar futbola Balçova İdman Yurdu'nda başladı. 2010 yılında Antalyaspor altyapısına transfer oldu. Antalyaspor'da filiz lisansını alıp Göztepe altyapısına transfer olan Halil, 2011-2012 sezonunda profesyonel oldu.
Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig’de mücadele eden Halil Akbunar, 2 şampiyonluk yaşadı. Halil, 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de zirve sevinci yaşarken, 2016-2017'de 1'inci Lig Play-Off finalinde Göztepe ile Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de son 5 sezondur Göztepe formasını istikrarlı bir şekilde giyen Halil, 2 defa da A Milli Takım'da görev aldı. Geçen sezon Göztepe'de 32 Süper Lig maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol atıp, 4 de asist yaptı.
HALİL AKBUNAR HANGİ TAKIMA TARANSFER OLDU?
Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar resmen Belçika ekibi 'nun oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu deneyimli kanat oyuncusu dün Belçika'ya giderek Westerlo ile sözleşme imzaladı. Takımla ilk idmanına çıkan Halil'in 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşmeye imza attığı kaydedildi.
HALİL AKBUNAR'IN EŞİ KİM?
2016 yılında Gülçin Kabaş ile evlensi. Bu evlilikten 2017 yılında Ela adında bir kızı oldu.
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