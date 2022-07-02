Muhammet Ali Sarıcalar kimdir? Muhammet Ali Sarıcalar neden hayatını kaybetti?

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:15

Muhammet Ali Sarıcalar , dün çıraklarının güreşleri kazanması sonrası kutlama amacıyla otomobille yemeğe götürdüğü sırada kent merkezine ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri geldi.

MUHAMMET ALİ SARICALAR NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Hastaneye kaldırılan Sarıcalar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Sarıcalar'ın yarın memleketi Antalya'nın Korkuteli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Başta Korkutelili başpehlivanlardan Ali Gürbüz olmak üzere Orhan Okulu ve İsmail Balaban da taziye yayımladı.

MUHAMMET ALİ SARICALAR KİMDİR?

Korkuteli Belediyesi spor kulübü güreş takımı hocası olan Muhammet Ali Sarıcalar 40 yaşındaydı.

MUHAMMET ALİ SARICALAR'IN CENAZESİ NE ZAMAN?

Sarıcaların cenazesi, bugün otopsinin ardından hava yolu ile Antalya'ya gönderilecek. Sarıcalar'ın cenazesi, pazar günü Korkuteli'de defnedilecek.