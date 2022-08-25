Halil Akbunar'dan Galatasaray ve Trabzonspor itirafı!

25 Ağustos 2022 Perşembe, 14:35

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe'den Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar, transfer itirafında bulundu. Başarılı oyuncu yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Trabzonspor'un kendisini istediğini söyledi.

Halil Akbunar TRT Spor'da kendisine sorulan, "Galatasaray veya Trabzonspor'a gitmen beklenirken, tercihin neden Westerlo?" sorusuna, "Yazılan haberlerin %80, %90'ı doğruydu. Teklifler vardı ama Avrupa'ya gelmek istedim. Kendimi burada test etmek istiyorum" cevabını verdi.

Altyapısından çıktığı Göztepe’de 10 yıldır A takımda yer alan kanat oyuncusu Halil, 2’nci Lig, 1’inci Lig ve Süper Lig’de sarı-kırmızılı formayı giydi. Bir dönem A Milli Takım’a da seçilen Halil Akbunar, geçen sezon ligde 32 maçta 4 gol attı.