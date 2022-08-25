Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş'ten Ömer Bayram açıklaması

25 Ağustos 2022 Perşembe, 11:53

Spor Toto Süper Lig'de sezona büyük hedeflerle başlayan ve 3 maçta 2 galibiyet alan Galatasaray'da transferlerin yanı sıra ayrılıklar da gerçekleşiyor. Okan Buruk'un planları arasında bulunmayan Ömer Bayram için Süper Lig ekibi, resmi teklif yaptığını açıkladı.

HAKAN KELEŞ'TEN TRANSFER CEVABI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'ten transfer açıklaması geldi.

Radyospor'a konuşan Hakan Keleş, 'Hamidou Traore, Partizan'la anlaştı mı?' sorusuna; "Hamidou Traore, Partizan'a transfer oldu, resmi imzalar attı. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Traore'den 700 bin Euro civarında bonservis ücreti kazanacağız. Kendisi, Giresunspor tarihinin en fazla bonservis kazandıran futbolcusu oldu" cevabını verdi.

"ÖMER BAYRAM İÇİN RESMİ TEKLİF YAPTIK"

Beşiktaşlı Ajdin Hasic ve Galatasaray 'dan Ömer Bayram'ın transferi içinse Keleş, "Ajdin Hasic için Beşiktaş kulübüne resmi transfer teklifimizi ilettik. Hasic beğendiğimiz ve takip ettiğimiz bir oyuncu. Ömer Bayram için Galatasaray resmi teklif yaptık. Galatasaray'la aramızda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da Ömer Bayram'ı ikna etmek için çaba sarfediyor" dedi.

Deneyimli futbolcu geçen sezon 29 maça çıkarken 3 asistle oynadı.