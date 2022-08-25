Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık oldu

25 Ağustos 2022 Perşembe, 12:43

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maçı Ali Palabıyık yönetecek.

İşte haftanın hakemleri:

26 AĞUSTOS CUMA

21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA

27 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY

21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM

28 AĞUSTOS PAZAR

19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE

19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA

21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK

29 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Arabam.Com Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER

21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN