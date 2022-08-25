Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık oldu
Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu. Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki maçı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte haftanın hakemleri:
26 AĞUSTOS CUMA
21.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Fravport Tav Antalyaspor (Yeni Hatay Stadyumu) SUAT ARSLANBOĞA
27 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) ÇAĞDAŞ ALTAY
21.45 Corendon Alanyaspor - İstanbulspor (Alanya Oba Stadyumu) MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
21.45 Adana Demirspor - Hangikredi Ümraniyespor (Yeni Adana Stadyumu) KADİR SAĞLAM
28 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu) MERT GÜZENGE
19.15 Yukatel Kayserispor - Bitexen Giresunspor (Kadir Has Stadyumu) SARPER BARIŞ SAKA
21.45 Trabzonspor - Galatasaray (Şenol Güneş Spor Kompleksi) ALİ PALABIYIK
29 AĞUSTOS PAZARTESİ
19.15 Arabam.Com Konyaspor - Fenerbahçe (Eskişehir Yeni Stadyum) ARDA KARDEŞLER
21.45 Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park) VOLKAN BAYARSLAN
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