Halil Akbunar'ın yeni adresi belli oldu
TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, 29 yaşındaki futbolcu Halil Akbunar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
TFF 1. Lig'de liderliğini sürdüren Eyüpspor, transferlerine devam ediyor.
Eyüpspor, Westerlo'dan Halil Akbunar'ı 3,5 yıllığına kadrolarına kattığını duyurarak "Halil Akbunar'a hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" sözleri kullanıldı.
Halil Akbunar (solda)
İstanbul ekibinin asbaşkanı Fatih Kulaksız, Halil Akbunar transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Westerlo kulübü ile Halil Akbunar'ın bonservis bedeli noktasında anlaşma sağladık. Halil resmi imza töreni için yarın İstanbul'da olacak, kendisiyle 3.5 yıllık bir sözleşme imzalayacağız" ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki Halil Akbunar, Westerlo'da çıktığı 14 lig maçında 2 gol 4 asistlik performans sergilemişti.
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