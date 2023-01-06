TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı: 'Hakemler bu uygulamadan rahatsız'

06 Ocak 2023 Cuma, 09:35

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'nun Gaziantep - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçlarındaki tartışmalı kararların VAR kayıtlarını açıklamasının yankıları devam ediyor.

Bu uygulamanın sessiz tarafı hakemlerin ise kendi aralarında yaptıkları dost sohbetlerinde, "Yatak odamız açıldı" diye sitemde bulundukları belirtiliyor.

Abdurrahman Arıcı

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nin Başkanı Abdurrahman Arıcı da bu uygulamadan rahatsızlığını gizlemedi.

Hakemlerin de bundan rahatsız olduğunu belirten Arıcı, Akşam'a şu açıklamayı yaptı:

"VAR kayıtlarının açıklamasını doğru bulmuyorum. Hakemler bu uygulamadan rahatsız. Hakemler VAR odasında doğru bir kararı bulmak için tartışıyor. VAR odasında kullandıkları söylemlerinden dolayı toplumun önüne atılmaları yanlış. Büyük bir hata yapıldığını söyleyebilirim."