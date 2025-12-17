Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk Hava Yolları, İlbank'a şans tanımadı!

Türk Hava Yolları, İlbank'a şans tanımadı!

17.12.2025 18:09:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Türk Hava Yolları, İlbank'a şans tanımadı!

Türk Hava Yolları, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği İlbank 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: İsmail Yıldırım, Mehmet Topal

Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Karmen Aksoy)

İlbank: Cansu Aydınoğulları, Bricşo, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Ceren Karagöl (Sinem Arıncı, Damla Dündar, Aysun Aygör, Merve Tanyel, Beren Yeşilırmak, Ece Morova)

Setler: 25-20, 25-15, 25-18

Süre: 78 dakika (28, 23, 27)

İlgili Konular: #Türk Hava Yolları #voleybol #İlbank

İlgili Haberler

2026 FIFA Dünya Kupası'nın para ödülü miktarı belli oldu!
2026 FIFA Dünya Kupası'nın para ödülü miktarı belli oldu! Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası'nda ülkelere dağıtılacak para ödülünün miktarını açıkladı.
Zeren Spor, Kuzeyboru'ya geçit vermedi!
Zeren Spor, Kuzeyboru'ya geçit vermedi! Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.
Erzurumspor'dan sosyal medyadaki paylaşımlara tepki!
Erzurumspor'dan sosyal medyadaki paylaşımlara tepki! Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Dal, mavi-beyazlı takımın taraftarlarının her zaman en iyisine layık olduğunu ancak bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların eleştiri boyutunu aştığını söyledi.