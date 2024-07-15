Halil Dervişoğlu'ndan geleceği hakkında flaş yanıt: 'İlk gayem...'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın futbolcusu Halil Dervişoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği hakkında konuşan 24 yaşındaki oyuncu, "Ben Galatasaray'ın futbolcusuyum ve Galatasaray'ı seviyorum. İlk gayem burada oynamak ve katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.
Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Eleştirilerle ilgili konuşan Halil Dervişoğlu, "Ben kendimi ve buralara nasıl geldiğimi biliyorum. Benim için kimin ne yorum yaptığı çok önemli değil. Sosyal medya konusuna bir süreden sonra alışıyorsun. Yazılanlara alıştık artık" dedi.
"GALATASARAY'IN FUTBOLCUSUYUM"
Geleceğiyle ilgili ise genç oyuncu, "Ben Galatasaray'ın futbolcusuyum ve Galatasaray'ı seviyorum. İlk gayem burada oynamak ve katkı sağlamak. Hocanın ne dediği de önemli. Ben çalışacağım, hocam ne diyorsa ona göre karar verilir" ifadelerini kullandı.
"Son tercihlerin eleştiriliyor?" sorusuna Dervişoğlu, "Gol atmadığım için böyle konuşuluyor. Çektiğim şutlar gol olsa kimse 'neden çekti?' demez. Çalışarak düzeltmeye çalışacağım" yanıtını verdi.
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