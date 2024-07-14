Adı Galatasaray ile anılıyordu: Juventus'ta Rabiot gelişmesi!
Adı Galatasaray ile anılan Fransız futbolcu Adrien Rabiot'un, Juventus'un yaptığı teklife cevap vermediği iddia edildi.
Lucas Torreira'nın yanına transfer yapmak isteyen Galatasaray'a İtalya'dan flaş bir haber geldi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Adrien Rabiot, Juventus'un yaptığı 2 yıl için senelik 7.5 milyon Euro'luk teklife cevap vermedi.
JUVE'YE CEVAP VERMEDİ
Haberde Annesi ve aynı zamanda menajeri olan Veronique'in Juve'nin yaptığı bu teklife olumlu ya da olumsuz yanıt vermediği ifade edildi. Oyuncunun İtalyan ekibinde kalma ihtimalinin artık düşük olduğu vurgulandı.
Bununla birlikte tecrübeli yıldızın menajeriyle Real Madrid, Liverpool, Milan, Roma ve Galatasaray'ın da temas halinde olduğu yazıldı.
KARARINI HENÜZ VERMEDİ
Fransız orta sahanın geleceğiyle ilgili kararını kısa süre içinde vereceği aktarıldı.
Daha önce Juve'deki biten sözleşmesiyle ilgili Rabiot, "Şu anda artık Juventus oyuncusu değilim. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
29 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz itibariyle boşa çıktı. Piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen Rabiot, İtalyan deviyle toplamda 212 maçta forma giydi ve 22 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
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