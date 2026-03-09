Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev!

Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev!

9.03.2026 15:49:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde görev!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak olan Bayer Leverkusen - Arsenal maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 11 Mart Çarşamba günü Almanya'nın Bayer Leverkusen ile İngiltere'nin Arsenal takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Leverkusen şehrindeki BayArena Stadı'nda, TSİ 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Müsabakada Cihan Aydın dördüncü hakem, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins ise AVAR olarak görev alacak.

İlgili Konular: #Arsenal #Halil Umut Meler #Bayer Leverkusen

İlgili Haberler

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı için flaş açıklama: 'Halil Umut Meler elimizden aldı'
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı için flaş açıklama: 'Halil Umut Meler elimizden aldı' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, gündeme dair açıklamalar yaptı. Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı ve Rafa Silva'ya da değindi.
Halil Umut Meler'e İtalya'da büyük tepki! 'Artık Şampiyonlar Ligi'nde görev yapmıyor ve bunun sebebi açık'
Halil Umut Meler'e İtalya'da büyük tepki! 'Artık Şampiyonlar Ligi'nde görev yapmıyor ve bunun sebebi açık' UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Roma, sahasında Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler'in kararları İtalyan basınında tepki çekti.
Halil Umut Meler, Karadağ-Hırvatistan maçını yönetecek
Halil Umut Meler, Karadağ-Hırvatistan maçını yönetecek FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.