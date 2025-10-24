Cumhuriyet Gazetesi Logo
Halil Umut Meler'e İtalya'da büyük tepki! 'Artık Şampiyonlar Ligi'nde görev yapmıyor ve bunun sebebi açık'

24.10.2025 14:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Roma, sahasında Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler'in kararları İtalyan basınında tepki çekti.

Roma, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Viktoria Plzen'i konuk etti. Ev sahibi karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken maçın hakemi Halil Umut Meler'e İtalyan basınında tepki vardı.

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, "Hakem Halil Umut Meler artık Şampiyonlar Ligi'nde görev yapmıyor ve bunun sebebi açık" başlığı kullanıldı ve Meler eleştirildi.

Haberde Meler'in penaltı pozisyonuna kayıtsız kaldığı belirtilirken, "Pisilli’nin kafa vuruşunda top, Jemelka'nın oldukça açık olan sol koluna çarpıyor; bu da cezalandırılabilir bir pozisyon. Hakem Meler hiçbir şey fark etmiyor, aynı şekilde pozisyonu önden gören bir numaralı yardımcı hakem Özkara da tepki vermiyor. İsviçreli VAR hakemi San, Meler’i OFR’ye (saha kenarı monitörüne) çağırıyor: Penaltı" ifadeleri kullanıldı. 

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik ise bu sezon ilki yaşadı. Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 9 maçta ilk kez sarı kart gördü. 

