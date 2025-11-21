Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı için flaş açıklama: 'Halil Umut Meler elimizden aldı'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, spor gündemini Ekol'de değerlendirdi. Yıldırım'ın Fenerbahçe ve Rafa Silva sözleri dikkat çekti.

Yüksel Yıldırım'ın Samsunspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamaları şöyle:

"O maçta içim yandı. Halil Umut Meler... Bütün gece televizyonlarda tartışıldı. Birçoğu Fenerbahçe yanlısı medya olduğu için herkes ofsayt dedi ama buz gibi golümüz ofsayt diye iptal edildi ama dik duran eski hakemlerin hepsi gol dedi, öbürleri... Skriniar'ın koluna vurdu, penaltı verilmedi. Sadettin Saran'ın maçtan sonra, "Çok iyi maç yönetti" açıklaması oldu. Fenerbahçe için çok iyi maç yönetti, bizim için kesinlikle çok kötü maç yönetti. Maçtan sonra Sadettin Saran ile konuşmadık, maç bitmişti. Maçtan sonra dostluk kazandı dedik."

Yıldırım, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco'yla ilgili ise şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelen Almanların çoğu başarılı oldu. Başarısız olan 1-2 kişi olmuştur belki. Ben kendi açımdan başarılı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe açısından ise zaman. Tedesco geldiğinde başkan hiç ummadığı bir şekilde gidince, değişince ikilemde kaldı. Medya pek desteklemiyordu. Ben de ilk geldiğinde olmaz dedim ama başarıya aç bir hoca. Kendisini ispat etmek istiyor. Çok çalışıyor, çok çalışkan, genç. Maçı sahanın kenarında oynuyor, yaşıyor. Bu insanlar çalışınca başarılı olur ama Samsunspor'a gelse kesin başarılı olur. Fenerbahçe, Galatasaray'a gelince insanlar başarılı hoca istiyor."

Ali Koç'la ilgili de konuşan Yüksel Yıldırım'ın ifadeleri şöyle:

"Ali Koç'un bunu izlemesi lazım. Benden öncesi nasıldı, benim dönemim nasıldı, kendisinden sonrası nasıl. Buradan ders çıkarır. Ali Koç çok akıllı, eğitimli biri, tek şey şanssızlık ve çevresine yanlış insanlar giriyordu. Ali Başkan'ın yerinde asla olmak istemem. O kadar akıl veren olursa, sonunda ne yaptığını sen de bilmez olur, hata yapabilirsin. Üzüldüm. Ali Başkan dedim, Fenerbahçe demedim, Fenerbahçe şampiyon olduğunda zaten Ali Başkan şampiyon oluyor ama Ali Başkan'ı sevdiğim için söylemiştim. O bazı şeyleri rahatlatacaktı, değiştirecekti ama olmadı. Sadettin Saran, gelir gelmez şampiyon yaparsa inanılmaz bir dönem başlar. İlk maçı bizimleydi. Halil Umut Meler, elimizden aldı Fenerbahçe'yi. O hızla da gidiyor. Şansı iyi kullanıyor Fenerbahçe."

Son olarak Rafa Silva'ya değinen Yüksel Yıldırım şu sözleri sarf etti:

"Ben olsam Rafa Silva'yı satardım. Menajerini çağırırım, siz gitmek mi istiyorsunuz? Futbolu bırakmak falan hikaye, 31 yaşında futbol mu bırakılır? Sonra yalan olduğu ortaya çıktı."

Rafa Silva size teklif edilse alır mısınız?

"Asla. Onun pozisyonunda daha genç oyuncum var. Öyle bir para veremem ben. Biz öyle oyuncu alamayız."