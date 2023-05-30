Halil Umut Meler'e U20 Dünya Kupası'nda üçüncü görev!

Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:23

Güncelleme: 30.05.2023 - 16:23

Halil Umut Meler, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncü maçını yönetecek.

Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda Santiago Del Estro (Arg.) stadyumunda 24 Mayıs tarihinde oynanan Arjantin - Guatemala müsabakasıyla ilk maçını, La Plata stadyumunda 28 Mayıs tarihinde oynanan Kolombiya - Senegal müsabakasıyla ise ikinci maçını başarıyla yönetti.

Halil Umut Meler, yarın da TSİ 20.30'da Arjantin'in La Plata şehrindeki La Plata Stadyumu'nda Brezilya ile Tunus arasında oynanacak son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Müsabakanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, dördüncü hakemliğini Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Yeni Zelanda) yapacaktır. VAR'da Fedayi San (İsviçre), AVAR'da ise Kim Jong-Hyeok (Güney Kore) görev alacaktır.