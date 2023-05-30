2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Halil Umut Meler'e U20 Dünya Kupası'nda üçüncü görev!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda yarın Arjantin'in La Plata şehrindeki La Plata Stadyumu'nda Brezilya ile Tunus arasında oynanacak son 16 turu müsabakasını yönetecek. Türk hakem böylece turnuvadaki 3. maçına çıkmış olacak.

DHA
Yayınlanma: 30.05.2023 - 16:23
Halil Umut Meler'e U20 Dünya Kupası'nda üçüncü görev!
Abone Ol google-news

Halil Umut Meler, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda üçüncü maçını yönetecek.

Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda Santiago Del Estro (Arg.) stadyumunda 24 Mayıs tarihinde oynanan Arjantin - Guatemala müsabakasıyla ilk maçını, La Plata stadyumunda 28 Mayıs tarihinde oynanan Kolombiya - Senegal müsabakasıyla ise ikinci maçını başarıyla yönetti.

Halil Umut Meler, yarın da TSİ 20.30'da Arjantin'in La Plata şehrindeki La Plata Stadyumu'nda Brezilya ile Tunus arasında oynanacak son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Müsabakanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, dördüncü hakemliğini Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Yeni Zelanda) yapacaktır. VAR'da Fedayi San (İsviçre), AVAR'da ise Kim Jong-Hyeok (Güney Kore) görev alacaktır.


Halil Umut Meler uefa

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den Rodrigo Becao hamlesi

Fenerbahçe'den Rodrigo Becao hamlesi
Galatasaray'dan şampiyonluk yanıtı

Galatasaray'dan şampiyonluk yanıtı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı için adaylık açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkanlığı için adaylık açıklaması!

En Çok Okunan Haberler