Galatasaray'dan şampiyonluk yanıtı

Yayınlanma: 29.05.2023 - 19:08

Güncelleme: 29.05.2023 - 19:19

Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacağı Ankaragücü maçı için başkente ulaştı.

Sarı-kırmızılıların başkanvekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk havalimanında kısa bir açıklama yaptı.

Erden Timur

"KONUŞMAYA GEREK YOK"

Erden Timur, iktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'a yaptığı açıklamada, "İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Salı günü Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk

İkinci başkan Metin Öztürk ise "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok" yanıtını verdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.