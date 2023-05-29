Galatasaray'dan şampiyonluk yanıtı
Süper Lig'in 36. haftasında salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray'da başkanvekili Erden Timur ile ikinci başkan Metin Öztürk, başkentte açıklamalarda bulundu. Timur, "İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var" ifadelerini kullandı. Öztürk ise şampiyonluk sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok" yanıtını verdi.
Galatasaray, kazanması halinde şampiyonluğa ulaşacağı Ankaragücü maçı için başkente ulaştı.
Sarı-kırmızılıların başkanvekili Erden Timur ve ikinci başkan Metin Öztürk havalimanında kısa bir açıklama yaptı.
Erden Timur
"KONUŞMAYA GEREK YOK"
Erden Timur, iktidara yakınlığıyla bilinen A Spor'a yaptığı açıklamada, "İnşallah şampiyon olacağız. Herkesin çok emeği var. Salı günü Türk Telekom ile play-off maçımız da var. Tüm taraftarımızı o maça da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Metin Öztürk
İkinci başkan Metin Öztürk ise "Şampiyonluk hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusuna, "Bitmiş bir şey için konuşmaya gerek yok" yanıtını verdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında salı günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak.
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