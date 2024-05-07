Halim Okta: 'Finalde de kupayı alacağımıza inanıyoruz'
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Ankaragücü'nü eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek finale yükselen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Okta, "Finalde de kupayı alacağımıza inanıyoruz. İlk yarının çoğu bölümünde oldukça iyi oynadık. Uzun süreli sakatlıklar ve sakatlıktan çıkan oyuncuları oynatıyoruz. Konsantrasyon eksikliği oluyor, o anlarda bazı hatalar yapıyoruz. Maçın kontrolü bizdeydi. Bize göre hak ederek kazandığımız bir maç oldu" diye konuştu.
Okta, Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın soyunma odasına gelmesinin motivasyon açısından her zaman değerli olduğunu da sözlerine ekledi.
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