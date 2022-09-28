Beşiktaş'ta Önder Karaveli'nin yerine Halim Okta göreve geldi
Beşiktaş'ta futbol gelişim direktörlüğünde Önder Karaveli'den boşalan koltuğa Halim Okta getirildi.
Beşiktaş'tan ayrılarak Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor'un başına geçen Önder Karaveli'den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol gelişim direktörlüğü görevini yürüten Önder Karaveli ile yollarımız ayrılmıştır. Karaveli’den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne deneyimli futbol akademi antrenörlerimizden Halim Okta getirilmiştir. Önder Karaveli’ye kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, Halim Okta’ya yeni görevinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
HALİM OKTA KİMDİR?
29 Ocak 1966'da Manisa'da doğan Halim Okta, futbolculuk kariyeri boyunca 7 takımda forma giydi. Okta; Yeni Salihlispor, Beşiktaş, Gaziantepspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor ve Kartalspor formalarını terletti.
Santrafor olarak görev yapan Okta, forma giydiği 332 resmi maçta 153 gol attı. Okta, 1. Lig'de 1993-1994 sezonunu gol kralı olarak tamamladı.
Beşiktaş'ta ise 3,5 sezon forma giyen Halim Okta; 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 TSYD Kupası şampiyonlukları elde etti.
Antrenörlük kariyerine ise futbolu bıraktığı Kartalspor'da genç takım teknik direktörü olarak başlayan Okta, 2003-2010 seneleri arasında Beşiktaş genç takımlarında çalıştı.
Okta, 2015-2016 sezonunda 2. Lig ekibi Bayrampaşa'nın teknik direktörü oldu ve 12 maçta görev aldı. Okta 2017-2018 sezonunda ise Karşıyaka'da 8 maç teknik direktörlük yaptı. Salihli Belediye'de de çalışan Halim Okta kariyerine Beşiktaş'ta Gelişim Direktörü olarak devam edecek.
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