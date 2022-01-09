Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Futbolun yazılı olmayan kuralı gerçekleşti

09 Ocak 2022 Pazar, 21:50

Çaykur Rizespor maçındaki performansları nedeniyle oyuncularını kutlayan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Hepsi çok başarılıydı. Çok başarılı oynadılar. Maçın genelinde üstündük. Pozisyon bulduk. Bunları değerlendiremedik. İki duran toptan gol yedik ama pozisyonlar duran top organizasyonu bile değildi. Şanssız goller yedik. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Takımdaki oyuncuların çok değerli olduğunu kaydeden Okta, "İsim olarak eksiklerimiz var. Bu oyunu bugün bekliyorduk. Bizi yanıltmadılar. Futbolda bazen gol pozisyonu kaçıyor. Batshuayi bir çok gol pozisyonu kaçırdı. Bazen de gol atma isteği olunca kaçırmak daha kolay oluyor. Talihsiz gündü. Şans eseri olmayan golleri de attık. Aklıma gelmeyen maç anında üzüldüğümüz bir çok pozisyon var. Futbolun yazılmayan kuralı gerçekleşti ve atamazsanız maalesef kalenizde gol oluyor" ifadelerini kullandı.

"EKSİK OLMAMIZ İÇİN HER TÜRLÜ ORTAM SAĞLANIYOR"

Vida ve Umut Meraş'ın sakatlıkları Montero'nun kırmızı kart görmesi için de Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Nasıl bir açıklama yapayım bilmiyorum ama bizdeki oyuncu sayısının eksilmesi için her türlü ortam sağlanıyor. Virüs, grip, sakatlık… Her hafta başka bir şey bulabiliyoruz. Onlar bizi buluyor. Elimizden geldiğince sağlığına kauşan oyuncularla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Süper Lig'de çıktığı ilk maçta bir gol atan Emirhan İlkhan için ise Halim Okta, "Emirhan'ı çok tebrik ediyorum. Bizim özkaynak düzenimizde Mehmet Ekşi hocamız var. Kendisi hem Beşiktaş hem de Türk futbolu için önemli. Alt yapıda iyi oyuncular yetiştirip Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Bir tanesi Emirhan İlkhan ama sonuncu değil. Bu sezon birkaç oyuncu daha kazandırabiliriz. İlerleyen yıllarda da bazı isimleri Türk spor kamuoyuna kazandıracağız. Emirhan gerek kupa gerek bu maçta verilen görevi çok iyi yerine getirdi. İnşallah bundan böyle devam eder" diyerek 17 yaşındaki oyuncuyu övdü.