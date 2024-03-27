Kupa Voley'de şampiyon Halkbank oldu!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Halkbank, finalde Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.03.2024 - 20:15
Kupa Voley'de şampiyon Halkbank oldu!
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de Halkbank, finalde Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Başkent temsilcisi kupayı üst üste 2, toplamda 9. kez müzesine götürdü.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Okumuş

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Ramazan Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev (Ahmet Karataş, Hoag, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Halkbank: Matic, Lagumdzija, Ngapeth, Ma'a, Abdel Aziz, Yunus Emre Tayaz (Volkan Done, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Hüseyin Batuhan Duman, Perrin)

Setler: 25-23, 23-25, 26-28, 23-25

Süre: 125 dakika (30, 29, 34, 32)


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