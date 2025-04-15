Halkbank, Spor Toto karşısında seride 1-0 öne geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı ilk maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 yendi.

Halkbank, Spor Toto karşısında seride 1-0 öne geçti
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 09:23

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 7-8 etabı ilk maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-2 mağlup etti.

Seride 1-0 öne geçen Halkbank, 17 Nisan Perşembe günü aynı salonda oynanacak ikinci karşılaşmayı da kazanırsa sezonu 7. sırada tamamlayacak.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İlknur Çakar, Koray Yılmazgil

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Caner Çiçekoğlu, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Batuhan Duman, Yiğit Hamza Aslan, Tuna Uzunkol)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Gökhan Gökgöz, Ömer Furkan Dur, Edgar, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Ümit Demir, Mustafa Koç, Hidalgo, Muagututia, Ulaş Kıyak)

Setler: 25-22, 25-23, 23-25, 26-28, 15-11

Süre: 141 dakika


Etiketler: #halkbank #Spor Toto #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi

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