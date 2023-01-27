Halkbank'ın çeyrek final rakibi belli oldu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 17:29

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 17:39

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu ilk sırada bitirerek doğrudan çeyrek finale yükselen Halkbank'ın bu turdaki rakibi İtalya'dan Cucine Lube Civitanova oldu.

Halkbank Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İtalyan ekibi C Grubu'nda oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak 16 puanla çeyrek finale yükselmişti. Halkbank da 6 maçta 5 galibiyet elde ederek 13 puan topladı ve Lube ile eşleşti.

İki takım arasındaki ilk maç Ankara'da, ikinci karşılaşma ise Civitanova'da oynanacak.

İtalya Voleybol Ligi Serie A'da 1995'ten beri mücadele eden Cucine Lube Civitanova, 7 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

İtalyan ekibi, 2002 ve 2019'da iki CEV Şampiyonlar Ligi; 2001, 2005, 2006 ve 2011'de CEV Kupası ve 2011'de bir CEV Challenge Kupası kazandı.

Cucine Lube Civitanova maçlarını 4 bin 200 kişilik Pala Civitanova'da oynuyor.

Gianlorenzo Blengini'nin başantrenörlüğünü yaptığı İtalyan takımında dünya voleybolunun yakından tanıdığı isimler forma giyiyor.