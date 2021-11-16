Halter antrenörü Hüseyin Şensoy yaşamını yitirdi
Türk Milli Takımı'nın halter antrenörlerinden Hüseyin Şensoy yaşamını yitirdi.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halter Antrenörü milli sporcu Hüseyin Şensoy yaşamını yitirdi. Bir süredir amansız hastalık nedeniyle tedavi gören ve Genç yaşta yaşamını yitiren Şensoy'un vefatı spor camiasını hüzne boğdu. Şensoy'un cenazesi bugün İkindi Namazına müteakip Atabey İlçesi Harmaören Köyünde kaldırılacak.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise sosyal medya hesabından “Acı Kaybımız” başsağlığı ile mesaj yayınladı. Mesajda “İl Müdürlüğümüz Halter Antrenörü Hüseyin Şensoy (36) bir süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düştü. Aramızdan erken ayrılışının üzüntüsünü yaşadığımız antrenörümüze Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz” görüşlerine yer verildi.
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