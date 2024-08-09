Halter kadınlar 59 kiloda altın madalya Shifang Luo'in!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Halterde kadınlar 59 kiloda altın madalyayı Çinli Shifang Luo aldı.

AA
Yayınlanma: 09.08.2024 - 09:05
Halter kadınlar 59 kiloda altın madalya Shifang Luo'in!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 59 kiloda madalyalar sahibini buldu.

South Paris Arena 6'da yapılan müsabakalarda Çinli Shifang Luo, altın madalya elde etti.

Bu kategoride Kanadalı Maude Charron gümüş, Tayvanlı Hsing-Chun Kou da bronz madalya kazandı.


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