Hamit Altıntop: 'Heyecanımız devam ediyor'
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın 1-1 berabere kaldığı Ermenistan maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Hamit Altıntop, Ermenistan maçı sonrası paylaşım yaptı.
Hamit Altıntop yaptığı paylaşımda, "Bütün şampiyonaların ayrı bir hikayesi vardır. Bizim Çocuklar da Euro 2024 yolunda heyecan dolu hikayelerini yazmaya devam ediyorlar. Dün akşam sonuç istediğimiz gibi olmasa da, heyecanımız devam ediyor" dedi.
Ayrıca, "Yürekten inanıyorum ki; Bizim Çocuklar hepimizin desteği ve inancıyla güzel başarılara imza atacaklar. Dün akşam son ana kadar desteklerini esirgemeyen Eskişehir halkına canı gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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