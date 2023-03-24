Hamit Altıntop: Sabırsız bir milletiz

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 12:43

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 12:43

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Ermenistan maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Altıntop, "4 ay önce kuraları çektik. Ermenistan'la ilk maçına çıkıyoruz. Hedef belli, EURO2024'e katılmak. Bunu başarabileceğimize inanıyoruz. İyi bir oyun bekliyoruz. Kasım ayındaki 2 dostluk maçından memnun kaldık. Artılarımızı güçlendirerek, eksilerimizi gidererek yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

"SABIRSIZ BİR MİLLETİZ"

Alt yaş milli takımlardaki yeni yapılanmayla ilgili gelen soruya Hamit Altıntop, "1.5 yıl önce hazırladığımız reorganizasyonun ilk adımlarını atmaya başladık. Sabırsız bir millet olduğumuz için hemen geri dönüşünü bekliyoruz. Ben inanıyorum ki bunu biraz daha güçlendirebilirsek geri dönüşü de kısa zamanda ortaya çıkacaktır. Akademi kısmıyla içeride çalışmalarımız var. Kulüplerle iyi iş birliğini yapabilirsek bölgelere inmek istiyoruz. Bölgeler kalbimiz. Binlerce umut verilmemiş, elinden tutulmamış kardeşimiz var. Coğrafyamız biraz zor, büyüklüğünden dolayı. Hollanda, Belçika gibi yerlerde 2 saatlik araç mesafesiyle ulaşabiliyorsunuz. Güzel Türkiyemiz'de 2-2.5 saat hava yolculuğuyla bir yerden bir yere ulaşabiliyorsunuz. İyi bir kadro kurarsanız, iyi bir ağ oluşturabilirseniz, özellikle teknolojiyi güzel bir yazılımı oturtabilirseniz o konuda inanılmaz mesafe alabilirsiniz." cevabını verdi.

"İNANILMAZ ADIMLAR ATACAĞIZ"

Hamit Altıntop, "4-5 tane ana başlık var. Bunlar iç içe olursa, iyi koordine edilirse gelecek seneler az bütçelerle TFF inanılmaz adımlar atacak. Sadece ülke içinde değil, Avrupa'da da çok iyi sonuçlar getireceğine inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.