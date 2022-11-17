Hamit Altıntop'dan Diyarbakır'a teşekkür

17 Kasım 2022 Perşembe, 08:59

A Milli Futbol Takımı'nın Diyarbakır'da İskoçya Milli Takımı'nı 2-1 mağlup ettiği özel maçın ardından TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yöneticisi Hamit Altıntop, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Diyarbakır halkına teşekkür eden Altıntop, şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Takımımız ile ilk kez bir milli maç heyecanı yaşadığımız Diyarbakır'ımızdan sadece galibiyetle değil, en derin sevgi ve şükranlarımızla ayrılıyoruz. Diyarbakır'a geldiğimiz andan itibaren hem milli takımımıza hem şahsıma hem de İskoçya takımı ve taraftarlarına gösterilen ilgi, alaka, sevgi ve misafirperverlikten ötürü tüm Diyarbakır halkına canı gönülden teşekkür ederim. Tüm dünyaya bir kez daha milli birlik ve beraberlik örneği gösterdiğimiz Diyarbakır'da daha nice milli maçlar oynamak dileğiyle..."