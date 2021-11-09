Hamit Altıntop'tan Milli Takım'da kurumsallaşma açıklaması
Milli Takımlardan Sorumlu Yönetici Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı'ndaki yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.
TFF yönetimi, televizyon dünyasının önde gelen isimlerini Riva'daki milli takımlar tesislerinde ağırladı. Sohbet toplantısına Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un sözleri damga vurdu.
Hamit Altıntop, futbol milli takımında kurumsal bir yapı oluşturacaklarını belirterek, “One man show' (tek kişilik şov) bitti” dedi ve Şenol Güneş'e üstü kapalı göndermede bulundu.
Hamit Altıntop, Süper Lig ve 1. Lig takımlarına akademi zorunluluğu getireceklerini kaydederken milli takım düzeyinde görev ve sorumlulukların ayrıldığını ifade etti. Altıntop, “Stefan Kuntz'tan A Takım sorumluluğu bekliyoruz. Sadece A Milli oyuncularla, taktikle meşgul olacak. Basın sorumlusuyla, fotoğrafçıyla ‘idari menajer bizim falanca kişi olsun' ile uğraşmayacak” dedi. Genç yönetici Avrupa şampiyonluğunu hedef koyduklarını da sözlerine ekledi.
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