Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu!

Danimarka ekibi Sonderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 19:25
Hamza Akman'ın yeni takımı belli oldu!
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Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman, Danimarka'ya transfer oldu.

Danimarka ekibi Sonderjyske, Galatasaray'dan ayrılan Hamza Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Hamza Akman, sarı-kırmızılı takımın sözleşme teklif etmemesinin ardından boşa çıkmıştı.

Galatasaray A Takımı'nda 3 maçta süre bulan Hamza Akman, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


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