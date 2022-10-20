Galatasaraylı futbolcu Hamza Akman: 'Bugünlerin hayalini kuruyordum'
Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ederek bir üst tura çıkan Galatasaray'da genç futbolcu Hamza Akman, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Akman, "8 yaşımdan beri Galatasaray'dayım. Bugünlerin hayalini kuruyordum" dedi.
Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 yenerek tur atladığı maçta 1 gol kaydeden genç futbolcu Hamza Akman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Hamza Akman, "8 yaşımdan beri Galatasaray'dayım. Bugünlerin hayalini kuruyordum. Gerçekleştirdim Allah'a şükür. Galibiyet de aldık. Bir sonraki maçta da iyi oyunla iyi skor alacağız" sözlerini sarf etti.
Bu sezon Galatasaray forması ile ikinci resmi maçına çıkan Hamza Akman, sarı-kırmızılı takım ile ilk resmi golünü kaydetmiş oldu.
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