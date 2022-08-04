Galatasaraylı Hamza Akman'a Avusturya kancası!

Süper Lig ekibi Galatasaray’ın genç yıldız adayı Hamza Akman için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İddiaya göre, eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman'ın oğlu olan Hamza Akman için Avusturya ekibi SV Ried'den oynama garantili kiralık teklifi geldi.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 15:07
Galatasaraylı Hamza Akman'a Avusturya kancası!
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Geçen sezondan bu yana dönem dönem altyapısından yetiştiği Galatasaray'da A takımda şans bulmaya başlayan 17 yaşındaki genç oyuncu Hamza Akman bu sezon A takımdaki kamp performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Fanatik’in haberine göre, Avusturya Ligi ekiplerinden SV Ried, Hamza Akman için kiralama teklifinde bulundu.

Genç yıldız adayının durumuyla ilgili son kararı ise sarı-kırmızılı ekibin teknik patronu Okan Buruk’un vereceği öğrenildi.

Galatasaray ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunan genç oyuncu 7 hazırlık maçında da formayı kapmıştı.


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