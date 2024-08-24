Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması! 'Buna bir el atmak gerekir'

Yayınlanma: 24.08.2024 - 20:26

Güncelleme: 24.08.2024 - 20:26

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Hamza Hamzaoğlu, Sarı-kırmızılıların gidişatı hakkında Ekol TV'ye değerlendirmelerde bulundu.

"DAHA SONRADAN FORM TUTUYOR"

Hamza Hamzaoğlu, Muslera'nın yediği hatalı gollerle ilgili de tespiler yapan Hamzaoğlu, "Muslera'nın her sezon başı bu tarz hataları olabiliyor. Muslera daha sonradan form tutan, form tuttuğunda da gol yemeyen bir kaleci." ifadelerini kullandı.

54 yaşındaki teknik adam, "Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu gitmeli mi?" sorusuna ise "Eğer isteyen kulüpler varsa, makul bir rakam öneriyorlarsa oyuncuların hemen gitmesinden yanayım. Zaten oyuncuları yetiştirip makul rakamlarla gönderip, yerine oyuncu yetiştirmek için varız." cevabını verdi.

"DENGESİZLİK VAR"

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca "Ben geldiğimde Sabri 600 bin dolar maaş alıyordu, diğer arkadaşları Türk oyuncular bile 1 milyon Euro üstünde maaş alıyordu. 'Bu haksızlık' dedim. Sağ olsun Dursun başkanın kardeşi Mehmet Özbek ile beraberdik, 1 milyon Euro seviyesine çektik Sabri'nin maaşını. Artık bugünkü oyuncuların kararını da bugünkü hoca ve yönetim verir, o oyuncuların isimlerini ben söylemeyeyim, ama bir dengesizlik varsa buna bir el atmak gerekir." ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, "Tekrar Galatasaray'ı çalıştırmak gibi bir hedefiniz var mı? sorusuna ise "Böyle bir görev yine düşerse biz her zaman hazırız." sözleriyle karşılık verdi.