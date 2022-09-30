Hande Baladın'dan nazar itirafı: Başıma çok tuhaf tuhaf şeyler geliyor

30 Eylül 2022 Cuma, 17:22

FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'na Tayland yenilgisiyle başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı sonrasında oynadığı 3 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları, Polonya ile yarın liderlik için kozlarını paylaşacak. Turnuvaya istediği gibi bir başlangıç yapamayan Hande Baladın'ın karşılaşma sonraı yaptığı nazar itirafı ise gündem oldu.

Hande Baladın ilk üç maçta performansının altında kaldı. Hırvatistan karşısında 8 sayı bulan Hande 1 blok kaydetti. Maçın ardından canlı yayına çıkan Hande Baladın'dan nazar itirafı geldi.

Baladın ''İlk üç maçta tam istediğim performansı gösteremedim. Bunun da sıkıntısını mental olarak yaşıyordum. Çünkü neler yapabileceğimi biliyorum. Kendime güvenim her zaman tam. Sadece daha iyisini göstermek istiyordum. Bugün de sakin ve soğukkanlı şekilde oynadım" dedi.

"BAŞIMA TUHAF ŞEYLER GELİYOR, KORUSUN DİYE TAKTIM"

"Nazar boncuklarının nedeni nedir?" sorusuna başarılı smaçör; "Benim başıma çok tuhaf tuhaf şeyler geliyor. O yüzden biraz da korusun diye taktım. Normalde nazar boncuklu kolyem vardı ama buraya getirmeyi unuttuğum için bunları takıyorum. Umarım beni koruyordur" yanıtını verdi.