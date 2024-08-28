Yayınlanma: 28.08.2024 - 15:41

Güncelleme: 28.08.2024 - 15:41

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 22.’si düzenlenecek olan, 20 yıldır Türkiye Bilardo tarihinin en önemli mekanı olma özelliğini taşıyan BilardoMax’ın ev sahipliğinde organize edilecek olan “Balaban – Theory” Handikaplı 3 Bant Bilardo Turnuvası’nda geri sayım başladı.

Geçen sene tüm zamanların en büyük 3 bant bilardo sporcusu kabul edilen Belçikalı 86 yaşındaki Raymond Ceulemans'ın katılımıyla gerçekleştirilen ve büyük ses getiren organizasyonda bu sene de Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve bilardo dünyasının önde gelen isimlerinden Belçikalı Frederic Caudron boy gösterecek.

12 dünya Şampiyonluğu, 16 Avrupa şampiyonluğu ve 21 Dünya Kupası birinciliği unvanını elinde bulunduran Belçikalı sporcu, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Semih Saygıner ve Dünya Şampiyonu Tayfun Taşdemir’in de aralarında bulunduğu sporcularımızın ev sahipliğinde sahne alacak.

Ayrıca Dünya Kupası birincisi milli sporcumuz Adnan Yüksel, gençler Dünya ve Avrupa şampiyonu Burak Haşhaş, Türkiye Kupası birincisi Turgay Orak ve bilardo sporunun önde gelen temsilcilerinden Gökhan Salman’ın yanı sıra Murat Tüzül de turnuvaya final turlarından dahil olacaklar.

SPOR VE SANAT CAMİASINDAN ÖZEL İSİMLER

Organizasyona, bilardo sporuna büyük ilgi gösterdiklerini her fırsatta dile getiren eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin’le birlikte sanatçı Baha da final turlarından katılacak. İki isim de yeteneklerini, 3 bant bilardo branşının dünyanın önde gelen temsilcileriyle aynı masada sergileyecekler.

Etkinlik 3-4-5-6 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Bahçelievler BilardoMax Spor Tesisi’nde organize edilecek. Organizasyonu yerinde izlemek isteyen bilardo severler, ücretsiz bir şekilde katılım gösterebilecek. Ayrıca organizasyon, Türkiye’nin bilardo platformu www.bilardo.com.tr adresinden canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.