Milli bilardocu Seymen Özbaş, Avrupa şampiyonu
İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda 21 yaş altı kategorisinde mücadele eden milli sporcu Seymen Özbaş, altın madalya kazandı.
Milli sporcu Seymen Özbaş, Avrupa Gençler 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Seymen Özbaş, finalde Amir Ibraimov'u yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Aynı kategoride diğer milli sporcular Denizcan Akkoca ve Mustafa Oğuz Ceylan ise üçüncülüğü elde etti.
17 yaş altı kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Muhammed Emin Atabey de bronz madalya aldı.
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