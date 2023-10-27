Hari Vukas: 'Beşiktaş'ın bahanesi olamaz'

Yayınlanma: 27.10.2023 - 07:29

Güncelleme: 27.10.2023 - 07:29

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas, Bodo/Glimt deplasmanında alınan 3-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Hari Vukas, "Rakibimiz hak etti. Onları tebrik etmek zorundayız. Bu maç özelinde konuşayım. Çok açık bir maçtı. İki taraf da kazanabilirdi. Biz şansları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi" dedi.

"MAZARET, BAHANE OLAMAZ"

Vukas, sözlerine, "Ne zemin ne iklim bu mağlubiyetin sebebi değil. Biz fırsatları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Riskler aldık, olmadı. Maçı çeviremedik. Beşiktaş gibi bir takımın bahanesi, mazereti olamaz." diye devam etti.

Hırvat futbol adamı, "3 günde 1 maç oynuyoruz. Şu an en önemlisi maç kazanmak, acilen. Bir sonraki maça odaklanmalıyız. Tekrar 3 puan almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Hari Vukas son olarak, "Aslında zor maçlar oynadık. Deplasmandaki Galatasaray maçı ne kadar zor, anlatmama gerek yok. Bodo, buraya gelen her takıma sıkıntı yaratıyor. Kötü sonuçlar aldık ama unutmak, pozitif bakmak zorundayız. 2 maç kaybettik ama toparlanmak için birkaç günümüz var. Bu kötü durumu pozitife çevirmeliyiz" dedi.

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Vukas, şu ifadeleri kullandı:

"Bodo'yu hak ettiği galibiyetten dolayı kutluyorum. Çok açık oynanan bir mücadeleydi. İki takım da fırsat buldu. Fırsatları değerlendiren taraf Bodo oldu. Mazereti ya da bahanesi olan bir mağlubiyet değil. Rakibimiz şanslarını değerlendirdi. Bodo golü attıktan sonra risk alarak önde yüklendik ve arkada rakibe fırsat verdik. Onlar da kompakt ve sert oynayarak 3 pozisyonu gole çevirip bizi mağlup ettiler. Bodo'nun güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Buraya gelen her takıma sıkıntı çıkaran bir takım. Bunun bilincindeydik. Beklediğimiz gibi güçlü ve sert oynayan bir takım vardı. Bizden daha akıllı oynadıklarını söyleyebilirim. Aldıkları son kararlar ve final pasları bizden daha iyiydi. Rakamlara bakınca bizim de bazı noktalarda daha iyi olduğumuzu görebiliyorum ama futbolda geçerli olan goldür."

"İYİ DURUMDA DEĞİLİZ"

Gruptaki iyi durumda olmadıklarını söyleyen Vukas, "3 maçın sonunda iyi bir durumda değiliz. Önümüzde 3 maç daha var. Bu sürede bir şeyleri değiştirebiliriz" dedi.