Harikasınız çocuklar... Trabzonspor yarı finalde!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 19:55

Güncelleme: 01.04.2025 - 19:59

UEFA Gençlik Ligi'nde zorlu rakipleri eleyerek son sekiz takım arasına giren ve bir ilki başaran temsilcimiz Trabzonspor, çeyrek finalde İtalyan ekibi Inter ile karşılaştı.

Trabzonspor U19 takımı, Papara Park'ta oynanan maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılarak yarı finale çıktı.

RAKİBİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili ekibin golünü 77. dakikada Ekrem Terzi kaydetti. İtalyan kulüp ise 39. dakikada Luka Topalovic'in penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Temsilcimiz Trabzonspor, 25 Nisan'da İsviçre'nin Nyon kentinin ev sahipliği yapacağı yarı finalde Avusturya'nın Salzburg takımı ile finale çıkma mücadelesi verecek.