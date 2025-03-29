Fatih Tekke, Trabzonspor taraftarından destek istedi! 'Eleştirilerin hepsini bana yapsınlar'
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçı değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo mavililerin golünü Zubkov attı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke maçı beIN SPORTS'a değerlendirdi.
"Bence alınan puan gayet iyi ama Trabzonspor için iyi değil. 10-15 günde 10 antrenman olsun çocukların isteği, tekrarlarımızın karşılığı... Müthiş bir gol attık. Takımın fiziksel durumu istediğimiz oyuna uygunluğu tartışılır. Özellikle belli dakikadan sonra sadece sahadan değil ambiyanstan dolayı düştüğü oldu. Totalde memnun değilim ama oyuncuların isteği... İlk yarıda iyi yaptığımız işler yaptı. İkinci yarı nedenini bildiğimiz ama şu an açıklamadığımız sebeplerden dolayı oyunumuz düştü. Oynadığımız rakibimiz de direkt hücumları olan bir takım. Bana göre daha iyi geçişler yapabilirlerdi. Bugün Serdar'la Okay daha iyi olabilirdi. 20 yıl sonra evime döndüm. Daha farklı bir şey bekliyordum olumlu anlamda. Ben burayı biliyorum, burası benim şehrim. Attığımız gol kolay bir şey değil. Oyuncu değişikliği, hatalar, eleştirilerin hepsini bana yapsınlar. Futbol oynamak istiyorsanız bekleyeceğiz. Tekrarlayıp tekrarlayıp devam edeceğiz. Bu Trabzonspor'a yapacağımız en değerli şey olacak."
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