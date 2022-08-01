Haris Seferovic, Benfica'yı şimdiden pişman etti!

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:38

Galatasaray'a transfer edildikten sonra ilk kez formayı Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçında giyen Haris Seferovic, ilk maçında golünü atarken oyunuyla da alkış almıştı. Galatasaray'ın İtalyan ekibi Salernitana ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında bir kez daha takımdaki yerini alan İsviçreli golcü, sarı-kırmızılılarda ikinci maçını da boş geçmedi.

SON 3 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST

Son olarak İtalya Futbol Ligi’nin (Serie A) güçlü takımı Fiorentina ile oynanan hazırlık müsabakasında 11'deki yerini alan Seferovic, 2-1 kazanılan maçta hem oyunu hem de akıl dolu iki asistiyle takımına katkı yaptı.

Önce Kerem Aktürkoğlu'nu pasıyla golle buluşturan Seferovic, daha sonra Emre Akbaba'ya harika bir asist yaptı. Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla çıktığı 3 hazırlık maçında toplamda 2 gol atıp 2 de asist yaptı.

BENFİCA PİŞMAN OLDU

Önceki günlerde Portekiz basınında Haris Seferovic'in Galatasaray formasıyla ilk 2 maçında attığı 2 gol konuşulurken Benfica'nın ise İsviçreli golcüyü gönderdiği için pişman olduğu ve yerini dolduramayacağı haberleri yer aldı. Galatasaray’ın eski golcüsü Eren Derdiyok, İsviçre Milli Takımı’nda beraber forma giydiği Haris Seferovic’in sarı kırmızılı takıma önemli katkı vereceğine inandığını söyledi.

Benfica’dan Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic’i satın alma opsiyonuyla kiralayan sarı kırmızılılar, oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre Seferovic’in, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkması durumunda 2.5 milyon Euro'ya bonservisi alınacak.