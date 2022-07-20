Haris Seferovic İstanbul’a geldi
Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı İsviçreli golcü Haris Seferovic, İstanbul’a geldi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica’dan Haris Seferovic ile satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. 2022-2023 sezonu öncesi Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira transferleri ile kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılar forvet hattı için Haris Seferovic ile anlaşma sağladı.
Lizbon’dan özel uçakla gelen Seferovic, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaparken, karşılamaya 100’e yakın taraftar geldi. Boynuna Galatasaray atkısı geçiren Seferovic, yaptığı ilk açıklamada, “Burada olduğum için çok mutluyum. Geç saatlerde buraya gelen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte çok çalışarak, başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.
Sakatlığı ile ilgili sorulan soruya da yanıt veren golcü oyuncu, “Geçen yıl sakatlığım vardı. Bu yıl kendimi çok iyi hissediyorum. Herhangi bir sakatlığım yok” dedi. Başarılı golcü daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.
Haris Seferovic sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.
2014-2017 yılları arası Eintracht Frankfurt’ta oynayan 30 yaşındaki futbolcu son 5 sezonda ise Portekiz’in Benfica kulübünde forma giydi. Golcü oyuncu, Benfica formasıyla çıktığı 187 maçta 74 gol, 22 asitlik katkı sağladı. 86 kez de İsviçre milli takım forması giyen Seferovic, 25 kez gol sevinci yaşadı.
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