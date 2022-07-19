Son Dakika: Galatasaray, Haris Seferovic'i resmen duyurdu

19 Temmuz 2022 Salı, 21:36

Galatasaray, İsviçreli forvet Haris Seferovic'in transferi için Benfica ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

20 MAÇ OYNAMASI HALİNDE...

Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon Euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.

Geçen sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.