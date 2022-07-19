Son Dakika: Galatasaray, Haris Seferovic'i resmen duyurdu
Son dakika... Süper Lig ekibi Galatasaray, Haris Seferovic'in transferi konusunda Benfica kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray, İsviçreli forvet Haris Seferovic'in transferi için Benfica ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Haris Seferovic’in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
20 MAÇ OYNAMASI HALİNDE...
Benfica'ya kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro verecek olan Galatasaray, oyuncu için 2.5 milyon Euro da satın alma maddesi koydurdu. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılılarda 20 maç oynaması halinde opsiyon devreye girecek.
Geçen sezon Benfica'da 15 maça çıkan Seferovic, 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.
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