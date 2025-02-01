Haris Seferovic'ten Al Nasr'a imza

Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nassr, sezon sonuna kadar Haris Seferovic ile sözleşme imzaladı.

Haris Seferovic'ten Al Nasr'a imza
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 10:43

Galatasaray'da yarım sezon forma giydikten sonra Benfica'ya dönen, oradan da Al Wasl'a Transfer olan Haris Seferovic, Al Nasr'a kiralandı.

32 yaşındaki golcü bu sezon 20 maçta 2 gol kaydedebildi.

Al Nasr, 14 maçta topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.


Etiketler: #Al-Nasr SC #haris seferovic #transfer

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