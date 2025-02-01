Haris Seferovic'ten Al Nasr'a imza
Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nassr, sezon sonuna kadar Haris Seferovic ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray'da yarım sezon forma giydikten sonra Benfica'ya dönen, oradan da Al Wasl'a Transfer olan Haris Seferovic, Al Nasr'a kiralandı.
32 yaşındaki golcü bu sezon 20 maçta 2 gol kaydedebildi.
Al Nasr, 14 maçta topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.
Etiketler: #Al-Nasr SC #haris seferovic #transfer
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